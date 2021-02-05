الخارجية : يونيتامس دلالة على الانتقال لبناء السلام

الخرطوم : السوداني

أكد وزير الخارجية د. عمر قمر الدين إسماعيل اضطلاع الحكومة بمسئولية الحماية للمدنين في اعقاب انسحاب بعثة اليوناميد،

مشيراً إلى أن نهاية تفويض بعثة يوناميد وبداية عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان(يونيتامس) تعتبر دلالة على الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى بناء السلام وإعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالنزاعات في السودان.

وبشأن استضافة السودان للاجئين قال وزير الخارجية لدى مشاركته فى اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء خارجية الدول الافريقية امس ، أن السودان ظل يستضيف تاريخياً اللاجئين المتأثرين بالنزاعات في دول الجوار الأفريقي، رغم ما يواجهه من صعوبات اقتصادية.

وتناول الوزير إنجازات حكومة السودان في مجالات الحوكمة والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتمكين المرأة، مضيفاً في ذات الصدد أن حكومة السودان قد صادقت على عدد من الاتفاقات والبروتكولات المعنية باحترام وصون حقوق الإنسان وكرامته.