اتحاد أصحاب العمل يعلن عن دعمه لجامعة الخرطوم

الخرطوم : تالسوداني

وقعت جامعة الخرطوم واتحاد اصحاب العمل السوداني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولبناء الشراكات التي تستهدف خدمة المجتمع.

ووقع عن جامعة الخرطوم، مديرتها البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، وعن الاتحاد، رئيسه المهندس هاشم صلاح حسن مطر وذلك بحضور رؤساء اتحادات اصحاب العمل القطاعية ورجال الأعمال.

وقال رئيس اتحاد اصحاب العمل هاشم مطر إن الاتحاد يمد أياديه بيضاء إلى الجامعة الأم ، لمساعدتها ومساندتها في أداء رسالتها العظيمة المتمثلة في إعداد أجيال المستقبل، ووصف توقيع مذكرة التفاهم بأنه “لمحة مضيئة” جاءت في ظروف قاسية تمر بها البلاد مشيراً إلى أن مساندة الجامعة ودعمها يعنينا التطلع للمستقبل.

مبينا أن التوقيع على مذكرة التفاهمتم. تعتبر واجبا للقطاع الخاص نحو الجامعة العريقة وهي تؤدي رسالتها منذ أكثر من مائة عام.

من جانبها، رحبت مديرة جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه بوفد اتحاد اصحاب العمل، وأبدت سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم، وقالت إن الجامعة لديها الكثير من الأفكار في مجالات الاستثمار المختلفة، ولديها كم هائل من الخريجين والطلاب الذين يمثلون محور اهتمام إدارة الجامعة، مشيرةً إلى ضرورة الاهتمام بتدريب الطلاب وتنمية قدراتهم في شتى المجالات ووصفت التوقيع باللحظات التاريخية فى مسيرة الجامعة خلال عهد الثورة.