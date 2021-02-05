(6) ترليون من ايرادات الموارد المعدنية لصرف المرتبات وشراء القمح

الخرطوم : السوداني

أعرب عدد من العاملين بالدولة عن قلقهم جراء تأخر صرف رواتب شهر يناير حتى الأن .

فيما كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ(السوداني) أن الوزارة قامت بتغطية جزء من رواتب العاملين بالدولة ، من ايرادات شركة الموارد المعدنية البالغة نحو 6 ترليون جنيه ،ورجحت المصادر سداد المالية بعض ديون ومتأخرات لشركات مطاحن الغلال لمقابلة احتياجات استيراد القمح ، ضمن المعالجات العاجلة التي وجه رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك وزراء القطاع الاقتصادي باتخاذها لحل ازمات الخبز والوقودوالكهرباء بالبلاد.

وعزت المصادر ارتفاع أسعار الدولار للجوء عدد من الشركات للسوق السوداء لشراء الدولار لاستيراد القمح.