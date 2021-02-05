نيوكولا تطلع سفير النرويج على جهود الحكومة بشان الحريات الدينية

الخرطوم : السوداني

اطلعت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا سفيرة مملكة النرويج لدى السودان تريزا لوكن ، ما احرزته البلاد من تقدم في مجال الحريات الدينية وحرية الاعتقاد واحترام حقوق الاقليات .

وأوضحت سفيرة مملكة النرويج بالخرطوم، في تصريح صحفي، أنها عقدت لقاءاً مثمراً مع عضو مجلس السيادة، الأستاذة رجاء نيكولا، اطلعت خلاله على الخطوات التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية في مجال دعم الحريات الدينية وحرية الإعتقاد واحترام حقوق الأقليات بالسودان.

ووصفت السفيرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة بالمهمة، مؤكدة استعداد بلادها لدعم كل المبادرات التي تسعى إلى دعم التوافق المجتمعي ، وبناء الثقة والاحترام وتطوير التفاهم المشترك بين المعتقدات.

وأعلنت السفيرة تريزا لوكان مشاركتها في فعالية مبادرة التسامح والسلام المجتمعي المقرر لها يوم غد السبت.