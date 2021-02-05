زيادة مطردة في السكر والكيلو بـ(300) جنيه

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسعار السكر زيادة مطردة وعزاها التجار للارتفاع المستمر في الدولار وتوقف البيع بالشركات ما أحدث ندرة وارتفاعا في السلعة بالاسواق.

واكد تاجر سكر جملة بسوق بحري عيسى الحسن لـ( السوداني) إن هنالك زيادة في السكر رغم الوفرة ، مبينا ان سعر الجوال زنة (50) كيلو قفز لـ(11) الف جنيه بدلا من(10) لسعر القطاعي و(9٫900) لسعرالجملة أما زنة (10) كيلو (2,300) جنيه ، لافتا لتوقف الشركات المحلية عن البيع .

وقال تاجر سكر جملة بسوق بحري إن زيادة الاسعار سببها الدولار وما لم يتم السيطرة عليه وتحقيق الاستقرار في اسعاره فستستمر الزيادة في السكر ، مبينا ان سعر الجوال عبوة(50) كيلو (11) الف جنيه بدلا من(9٫5)الف جنيه أما سعر (10) كيلو (2،300)جنيه , واصفا الحركة التجارية بالاسواق بالضعيفة.

وأشار تاجر السكر بالخرطوم أحمد ابراهيم ان هناك زيادة طفيفة في السكر بالاسواق ما ادى لإحجام المواطن عن الشراء ، مبينا ان سعر الجوال زنة (5) كيلو (1,170) جنيها وسعر الكيلو (300) جنيه، وقال ان (الزيادة مستمرة باستمرار زيادة الدولار ).