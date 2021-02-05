أصحاب المخابز يطالبون ببيع الخبز بالجرام بدلا من الكيلو

الخرطوم: عبير جعفر

نفى بعض اصحاب المخابز مطالبتهم بزيادة التسعيرة ، مشيرين الى ان الارتفاع المستمر في مدخلات الانتاج يتطلب زيادة سعر الكيلو لأكثر من (50) جنيها أو العمل بنظام الجرام بدلا من الكيلو. وتوقع صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل عدم استمرار بيع الخبز بالكيلو طويلا لاضطرار المخابز للتوقف اجباريا عن الانتاج وفقا له لعدم قدرتها على ارتفاع الأسعار.

وقال انهم يطالبون بزيادة سعر الكيلو أو العمل بالجرامات، مبينا سعر كرتونة الخميرة بلغت(13) الف جنيه.

ووصف صاحب مخبز بشرق النيل آدم الدومة قرار الولاية ببيع الخبز بالكيلو بالخاطئ منذ البداية لصعوبة العمل به في ظل ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وضعف حصص الدقيق للمخابز ، وقال ان هنالك مشكلة في عدم سيطرة الحكومة على الأسعار وضبط انفلاتها بالأسواق وصاحب المخبز عليه التزامات كثيرة خاصة بعد رفع الدعم عن الكهرباء واستمرار أزمة الوقود.

واشار صاحب مخبز بالجريف غرب علاء الدين الفاضل لالتزام المخابز ببيع الخبز بالكيلو( 50) جنيها ،نافيا مطالبتهم بزيادات جديدة ، وقال ان حل الأزمة جذريا يكمن في دعم الخبز بالبطاقة وزيادة حصة الدقيق ووفرته.