تاكيداً لما اوردته (السوداني) الاوغندي سعيدي يتخلف والكشف عن الاسباب

تخلف لاعب وسط المريخ الاوغندي سعيدي كوني عن الحضور الى العاصمة الخرطوم في الطائرة التي كان من المفترض أن تصل الخرطوم نهار امس (الخميس). وبحسب المصادر فان سعيدي ابلغ المسؤولين في المريخ بانه لن يتمكن من الحضور مالم يتقاض مستحقاته المالية بشكل كامل وذلك حتي يتمكن من تسوية بعض الالتزامات الخاصة به في بلاده قبل المغادرة .. يشار الى ان مسؤولي نادي الضرائب الاوغندي طلبوا من رئيس المريخ سوداكال ارسال المبالغ المالية الخاصة بهم ولاعب النادي السابق وذلك حتي يتمكن الاخير من المغادرة والالتحاق بتدريبات الاحمر خلال الايام القادمة. وعلمت الصحيفة ان سوداكال وعد مسؤولي النادي الاوغندي الى جانب اللاعب سعيدي بارسال مبلغ الصفقة الذي لا يتجاوز 80 الف دولار بيد انه اخلف وعده ولم يعد يرد على الاتصالات مما خلف العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام