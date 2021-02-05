البرهان يثني على دور الرياضة في دعم القوات المسلحة والقضايا الوطنية

اثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على الدور الكبير والمشهود للاتحاد العام لكرة القدم السوداني وفريقي الهلال والمريخ ، في دعم وإسناد القوات المسلحة للمساهمة في كافة القضايا الوطنية.

وأوضح سيادته ،لدى لقائه بمكتبه امس، بالدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد العام لكرة القدم السوداني ، بحضور هشام حسن رئيس نادي الهلال والأستاذ آدم عبدالله آدم رئيس نادى المريخ ، ان الرياضة وباختلاف ألوانها وضروبها تنصهر في بوتقة واحدة خدمة للوطن والمواطن.

وأشاد ة بالمبادرة الطيبة التي قام بها الاتحاد العام وقطبا الرياضة الهلال والمريخ بإقامة نفرة كبرى لكافة الرياضيين لدعم وإسناد القوات المسلحة.

من جانبه أوضح الدكتور حسن برقو ، أن اللقاء تطرق للتحديات التي تواجه الرياضة في السودان خاصة فيما يلي الاستادات وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، مشيرا إلي أن رئيس مجلس السيادة وعد بتقديم كل ماشأنه تطوير الرياضة في السودان.

وأشار برقو الي أن مبادرة الرياضيين لدعم القوات المسلحة حدد لها الثالث عشر من فبراير الجاري بقاعة الصداقة بالخرطوم.

من جانبه أوضح الأستاذ هشام حسن رئيس نادي الهلال ، ان الوقوف خلف القوات المسلحة واجب وطني ، معلنا استعداد النادي لتقديم الدعم اللازم حماية للوطن وصونا لأراضيه

وقال الأستاذ آدم عبدالله آدم رئيس نادى المريخ إن العلاقة بين الرياضيين والقوات المسلحة علاقة استراتيجية وان دعم القوات المسلحة وإسنادها ، من أهم برامج المسؤولية المجتمعية لدى كافة الرياضيين باختلاف ألوان طيفهم الرياضي.