الهلال يواجه الشرطة القضارف لاستعادة الصدارة

يطمح الهلال استعادة بطولة الدوري الممتاز من الند التقليدي المريخ، حينما يواجه الأزرق مساء اليوم بملعب دار الرياضة في أمدرمان فريق الشرطة القضارف في مواجهة مهمة للطرفين معا، فالهلال صاحب (14) نقطة عاد من تنزانيا عقب المشاركة في بطولة سوبر سيمبا الودية الدولية، ويطمح الازرق لتحقيق الانتصار اليوم للوصول للنقطة (17) والصدارة.

كما يسعى الجهاز الفني للهلال للإستفادة من مباراة اليوم في تجهيز الفريق بشكل نموجي ومثالي لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، وهي المواجهة التي سيستهل بها مشواره في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري ابطال إفريقيا، وانهى الهلال أمس تمارينه التحضيرية بملعب المباراة صباحا.

على الجانب الآخر يدخل الشرطة القضارف مباراة اليوم بمعنويات التعادل امام الاهلي الخرطوم في الجولة السابقة ويقود الفريق فنيا المدرب العام للشرطة القضارف محمد الطيب مورينيهو.