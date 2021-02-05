الجمعية العمومية للاتحاد تنعقد بالسبت بالأكاديمية

تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد السوداني لكرة القدم، عند الساعة الواحدة من ظهر الغد، في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، عند الساعة الواحدة ظهراً، وتشتمل بنود الجمعية على تثبيت الحضور والاعلان عن الانعقاد، وكلمة رئيس الاتحاد، واعتماد محضر الجمعية السابق، وتناقش الجمعية الميزانية المعتمدة من ديوان المراجع القومي للعام 2019م، والميزانية المجازة من مجلس الادارة للعام 2020م، ومن ثم انتخاب لجنة الانتخابات، وانتخاب لجنة الاستئنافات الانتخابية، وانتخاب لجنة الأخلاقيات، وانتخاب لجنة القيم والاخلاق، وانتخاب لجنة المطابقة والمراجعة.

الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم SFA أكد أن الظروف الصحية أوجبت عليهم ان تكون الجمعية مختصرة، ولا يسمح بالمشاركة إلا للأعضاء الموفقين لأوضاعهم من عضويتها (اتحادات محلية و أندية دوري ممتاز)، مناشداً حاملي التفويضات بالحضور قبل ساعة ونصف من انعقاد الجمعية لاستلام بطاقتهم في قاعة المحاضرات بالطابق الأرضي في الأكاديمية..