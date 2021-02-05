تاركو واللعوتة الثانوية بنات بمن ابدأ تاركو أم الثانوية؟

كانت جياد في اللعوتة قبل تاركو بأيام ثلاثة لتبارك وتهني أسرة المدرسة والطالبات بهذا النجاح المبارك كانوا بقيادة الأخ عبد الله عبد المعروف الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد للصناعات الهندسية وصحبه الكرام عادل وايهاب وموسى. مشيدين بهذه المدرسة الحكومية والريفية كمان متفوقة على كثير من المدارس المدللة . وكانت لزيارتهم وما قدموا في اللقاء الخطابي من جميل نصح واشادة وهدايا إذ أحرزت 27 طالبة فوق 90% ووعد بتقديم الكثير لهذا الصرح التربوي النادر.

تاركو واللعوتة والمدرسة

كرمت شركة تاركو للطيران في يوم السبت 30/1/2021م بحفل بهيج بفناء المدرسة الثانوية للبنات باللعوتة تكريما للنجاح الكبيرٍ الذي حققته المدرسة. وتاريخ هذه المدرسة حافل بالنجاح بل والقرية كلها مشهورة بالتفوق الأكاديمي. ويوم لم تكن في كل شمال الجزيرة غير مدرسة متوسطة واحدة هي كاب الجداد المتوسطة كان جل طلابها من اللعوتة. وفي سنة 1984 تحكر على مركز امتحان كاب الجداد 27 الأوائل من مدارس اللعوتة من الأول حتى السابع والعشرين. وهكذا هذه المدرسة تمدها ثلاث مدارس أساس من هذه الشاكلة مشهود لها طوال السنين الماضية بنتائج باهرة وهو جهد معلمين ومعلمات هذه المدارس المخلصين وكلهم من أبناء وبنات نفس القرية يعملون بإخلاص وتنافس شريف حقق أهدافه على الدوام ومازال وكثيرا ما كان طلاب وطالبات هذه المدارس في صدارة نتائج ولاية الجزيرة.

هذه المدارس هي الأنهار التي تصب في هذه المدرسة وهذا من عوامل نجحها كما ذكر أخي عبد الرحيم نيابة عن مجلس أمناء المدرسة كواحد من عوامل النجاح المستمر لهذه المدرسة، وذكر العامل الثاني وهو وجود إدارة ملتزمة ومنضبطة لا تسمح بالإهمال والتسيب وهذا ارث وجدته المدرسة من الإدارات السابقة وحافظت عليه. والعامل الثالث من عوامل النجاح معلمو ومعلمات المدرسة من أبناء وبنات هذه القرية متمكنون من عملهم غيورون على وطنهم حريصون على تفوق بناتهم متلهفون لسماع نجاحهن.

والعامل الرابع مجتمع محب للعلم وداعم للتعليم وروابط الطلاب كل سنة تكرم المعلمين وذلك منذ 1988 وفي هذه السنة الطويلة قام الشباب بصيانة اجلاس كل المدارس الثمانية. هناك عامل خامس دعوات المصلين في المساجد عقب كل صلاة من اول يوم في الامتحانات الى آخر يوم فيها يدعون للطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.

حفل شركة تاركو للطيران للتكريم الذي اشتمل على كلمات رصينة من مجلس الأمناء وإدارة المدرسة والطالبات وقادة التعليم وكلمة تاركو راعية الحفل وبدأ بتلاوة القرآن من متفوقة بنسبة 95% حافظة لكتاب الله (يا القراي).

ابهج الحضور الفنان محمد عيسى الذي تغنى بغناء وطني رجولي شاركت في الحفل بعض مضيفات تاركو للطيران في توزيع الشهادات. لفت نظري في ذلك اليوم سلامة اللغة في كل الكلمات التي قدمت وكل متكلم كان أبدع من الآخر مجلس الأمناء، المعلمات، الطالبات، المضيفات ما شاء الله ولم تخلُ كلمة من اسم قسم الخالق وسعد مديري تاركو ولا خلت كلمة من اسم الأستاذ البلال والاستاذة ليلى. الحمد لله اللغة بخير والعلم بخير وهذا السودان بإذن الله بخيرين وزيادة بعناية، الله ورعايته. شكرا تاركو للطيران شكرا اعلام تاركو.