امريكا تطالب إريتريا بسحب قواتها من إقليم تيغراي

أسمرا: السوداني

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة الإريترية، سحب قواتها من إقليم تيغراي الإثيوبي على الفور. ودعت للتحقيق حول الانتهاكات والاعتداءات الجنسية في مخيمات اللاجئين.

وقالت السفارة الأمريكية بأسمرا: “لقد نقلنا مخاوفنا البالغة، بشأن التقارير الموثوقة، عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الإريترية، والجهات الفاعلة الأخرى في تيغراي”.

ودعت امريكا إلى ضرورة القيام بتحقيقات مستقلة وشفافة، للتقصي حول تقارير النهب، والعنف الجنسي، والاعتداءات في مخيمات اللاجئين، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها.