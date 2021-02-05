(السوداني) تكشف تفاصيل الخلاف بين المريخ ومدافعه الكاميروني

الخرطوم: السوداني

هَدّدَ مدافع المريخ الكاميروني باسكال باللجوء الى سفارة بلاده وذلك إثر الخلاف الذين نشب بينه وإدارة النادي بشأن التفاوض حول إنهاء التعاقد معه والمغادرة لبلاده.

وبالرغم من تعاقد المريخ مع باسكال ووصول البطاقة الدولية الخاصة بانتقال اللاعب، إلا أن الأخير لن يتمكّن من المشاركة مع الفريق على الصعيد الأفريقي.

وعلمت (السوداني) بأن مجلس المريخ دخل في مفاوضات مع اللاعب بغية إنهاء تعاقده بعد أن فضّل المدير الفني التونسي النابي التعاقد مع المدافع النيجيري اديلي، وطلب ضمّه على نحو عاجل إلى الكشف الأفريقي.

ووصلت المفاوضات مع اللاعب إلى طريق مسدود، حيث طالب الكاميروني بحسب مصادر موثوقة بقيمة تعاقده كاملة، وهدّد باللجوء إلى سفارة بلاده وتقديم شكوى عاجلة، كما أكد إبلاغ وكيله التركي سفاس بالتفاصيل.