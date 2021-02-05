المهندس يعتذر عن العمل بالمريخ ويكشف التفاصيل

الخرطوم: السوداني

في تطور مفاجئ، دفع الكابتن محمد موسى باعتذاره عن العمل ضمن الطاقم الفني لفريق الكرة الأول بالنادي.

ووفقاً للخطاب الذي بعث به المهندس إلى رئيس نادي المريخ سوداكال، فإن الكابتن محمد موسى، شكر رئيس النادي آدم سوداكال، على الثقة التي أولاها له لتولي منصب المدرب العام، كما أثنى على الاستقبال والدعم الطيب من أنصار المريخ الذين رحبوا به.

وأشار المهندس إلى أن كافة تفاصيل العقد المبرم بينه وإدارة النادي والوفاء بالالتزامات تم على أكمل وجه.

ولفت النظر إلى أنه لم يكن هناك ما يعكر صفو بداية مشواره من جديد مع المريخ، الا ان ثمة بعض التطورات جعلته يدفع بخطاب اعتذار عن المهمة.

واوضح المهندس أن اعتذاره عن التكليف يحمل مسببات موضوعية وهي أن رئيس النادي اخطره باستقدام مدرب تونسي لشغل منصب المدرب العام وطلب منه قبول العمل في منصب المساعد الأول بذات مخصصات المدرب العام، الا ان الامر بالنسبة له أكبر من المخصصات لأن قبوله بهذا الأمر ربما مثل مستصغر شرر لخلاف قد يضر المريخ.

ورأي المهندس خلال اعتذاره أن المدير الفني طالما له خياراته التي يرى بأنها يعمل معها بانسجام وتناغم تام، فضلا عن أن قبوله بمنصب الرجل الثالث فيه تقزيم لدور المدرب الوطني الذي يستحق أفضل من الرجل الثاني. لكل ذلك أتقدم باعتذاري عن المهمة مع التمنيات بالتوفيق للمريخ.