قرار بإغلاق سوق القضارف بعد تعرض متاجر و مَحالّ للنهب والسلب

القضارف: السوداني

اصدر المدير التنفيذي ورئيس لجنة امن بلدية القصارف ابو القاسم عبد الصمد إبراهيم اليوم قرارا باغلاق سوق القضارف العمومي اعتبارا من يوم الاحد الموافق 7 فبراير وحتى 12 فبراير الجاري، وذلك في اعقاب اعمال الشغب والتخريب والظواهر السالبة التي لحقت بالسوق وبعض المحلات التجارية.

و توقفت حركة البيع والشراء تماماً منذ ظهر أمس الخميس بالسوق العمومي، وفق (سونا) لعدم توفر التأمين الكافي للمتاجر، وتم صباح اليوم الجمعة رصد قيام عدد من أصحاب البقالات بتفريغها من البضائع بعد تعرض المتاجر ومحال جوارها للاعتداء والسلب والنهب بينما ترابط قوات محدودة من الشرطة في واجهات البنوك وسط المدينة.

من جهة أخرى استنكر معظم الأئمة في خطب صلاة الجمعة اليوم أحداث السلب والنهب في سوق المدينة باعتبارها سلوك منافي للدين والقيم وسلوك الأمة السودانية السمحة، وطالبوا ولاة الأمر المسئولين بالولاية بالتصدي لهذا الأمر وتوفير الأمن والأمان لمواطن الولاية كمسئولية أولى أمام المولى عز وجل.