وزارة العدل تشرع في الإعداد للانتخابات المقبلة

الخرطوم : السوداني

وقعت وزارة العدل على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية لنظم الانتخابية ، لتقديم الدعم الفني لبناء أساس قوي لعملية الانتخابات الديمقراطية المقبلة.

‎و عبرت وكيل الوزارة سهام عثمان ، لوفد المؤسسة الدولية عن تطلعها لبدء التعاون مع المنظمة، مؤكدة أهمية تنظيم انتخابات ديمقراطية باعتبارها تمثل هدفا اساسيا من اهداف الحكومة الانتقالية.

وأوضحت ان التوقيع يعتبر واحدة من الخطوات التأسيسية التي تتبعها وزارة العدل لبناء أساس قوي لعملية الانتخابات الديمقراطية المقبلة، مشيرة الى أن مذكرة التفاهم تضمنت بنود التعاون مع وزارة العدل والتي من اهمها توفير دعم فني لصياغة مشروع قانون مفوضية الانتخابات ودعم تنظيم الانتخابات وحل النزاعات وضمان شمولية ونزاهة العملية الانتخابية.

‎ويذكر أن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية مؤسسة غير ربحية مختصة بتقديم استشارات لمنظمات المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية والخاصة عن كيفية بناء وحماية الديمقراطية و تتمتع المؤسسة بخبرة في تقديم الدعم الفني الذي يخدم تطوير الجهات المعنية بتنظيم ومراقبة الانتخابات والتي تضمن النزاهة والشفافية ومشاركة جميع الفئات التي لها حق التصويت في العملية الانتخابية, بالاضافة الي ذلك عملت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية منذ عام ١٩٨٧ في اكثر من ١٤٥ دولة منها السودان ودولة جنوب السودان.