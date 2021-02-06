تشريح وتكفين مايقارب 90% من عدد الجثامين بمشرحة ود مدني

الخرطوم: السوداني

قال مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة أحمد المصطفى شيخ إدريس، إن إعادة تشريح جثامين مجهولي الهوية بمشرحة ود مدني قد تجاوزت 90%.

من جانبه، أكد رئيس الوفد استشاري الطب الشرعي د. محجوب بابكر محمد أحمد، أن ولاية الجزيرة تعتبر أولى ولايات السودان بحصولها على قرار رسمي بدفن جثامين مجهولي الهوية بعد استكمال كافة الإجراءات الطبية والقانونية وإجراءات النيابة العامة، مضيفاً: تم تصوير الجثث وأخذ العينات للحمض النووي ومقارنتها بالمستندات الموجودة في المشرحة والمستندات الموجودة لدى الأدلة الجنائية، كما تم عمل تقارير مصورة وتقارير فنية عبر ملفات منفصلة.

في وقت قال فيه عضو اللجنة الاستشارية، العميد طبيب عامر صادق محمود، إن سعة الثلاجات بالمشرحة لا تتناسب مع عدد الجثامين الموجودة، وإن العمل يتم في ظروف استثنائية، وأكد الفراغ من تشريح وتكفين ما يقارب 90% من عدد الجثامين الموجودة بالمشرحة، ومن المتوقع الفراغ منها خلال الساعات القليلة القادمة.

من جانبه، شدد والي ولاية الجزيرة لدى لقائه، وفد المجلس الاستشاري خلال الأسبوع الماضي على ضرورة اتباع القوانين والتشريعات لتكريم الإنسان خلال حياته ومماته، واتباع الموجهات العامة لحفظ حقوق المتوفين وتهيئة الظروف للعمل بالمشارح مع إنشاء ملف كامل لكل جثة مع تخصيص أرقام وشواهد تحمل أرقاما محددة، على أن يتم الدفن بمقابر معلومة لدى الجميع.