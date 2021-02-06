الاتحاد الدولي يدعو حمدوك لإلغاء قرار حل النقابات العمالية

الخرطوم : السوداني

دعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال ، رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، إلى الغاء حل النقابات العمالية ووقف الاعتقالات التعسفية للنقابيين والرغبة في الاستحواذ بالقوة على أصول النقابات والسماح للنقابات بالعمل وتطوير ثقافة الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية المستقلة .

وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمالي في رسالة ، لحمدوك ، إن السودان بصفته أحد الموقعين على الميثاق مفوض بتقديم ضمانات كافية ومتسقة للتمتع بهذه الحقوق. وبالفعل كان العالم مقتنعا بأن الشعب السوداني والعمال دفعوا من أجل ثورتهم كإحدى وسائل المساهمة في حماية هذه الحقوق.

واكد متابعة هذا الامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية النقابات العمالية المعنية .

وادان الاتحاد الدولي خلال الرسالة الاعتقال والاحتجاز غير القانوني للسيدة هالة القمر النور من قبل الحكومة .

وأشار إلى أن رئيس نقابة ديوان المراجعة القومي السوداني ،هالة قمر النور ، التي اعتقلت في الخرطوم في 24 يناير 2021 من قبل قوات الشرطة وأفرجت عنها في 28 يناير 2021. وهي متهمة برفض تسليم ممتلكات نقابية إلى النقابة الحكومية عقب الحل غير القانوني للنقابات العمالية من قبل اللجنة الفرعية التابعة للجنة التفكيك والتمكين التابعة لمجلس السيادة الانتقالي في السودان في 14 ديسمبر 2019.