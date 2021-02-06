برطم : ملتقى التسامح لا علاقة له بالتطبيع مع اسرائيل

الخرطوم : السوداني

وجه البرلماني السابق أبو القاسم برطم انتقادات شديدة اللهجة لبيان هيئة شؤون الأنصار الرافض للمشاركة في مؤتمر للتسامح الديني ،وقال برطم لـ(السوداني) إن البيان لايساوى الحبر الذي كتب به وعده تشويها للحقائق .

واوضح أن المؤتمر لا علاقة له بعملية التطبيع مع اسرائيل او اي عمل سياسي.

وأوضح برطم أنه ابتدر تنظيم مؤتمر اخوي يجمع المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس وللادينيين السودانيين بفندق كورونثيا بالخرطوم اليوم ،مؤكداً أنه سيكون لقاءا اخويا لجميع ممثلي هذه الديانات الموجودة في السودان ، وسينعقد بمشاركة نحو 60 إلى 70 سفارة أجنبيه بالبلاد وعدد من المنظمات وسيخاطبه من الخارج حاخام يهودي وقيسيس مسيحي وإمام مسلم .

وأشار لمخاطبة مجلسي السيادة والوزراء للمشاركة في الملتقى.