الغموض يكتنف وصول سعيدي والضرائب الأوغندي يتمسك بموقفه

الخرطوم : السوداني

يكتنف الغموض مصير وصول نجم المريخ الجديد الأوغندي سعيدي شونيه للخرطوم إذ إنه ووفقا للموعد الجديد المضروب فإنه ينتظر أن يغادر العاصمة كمبالا نهار اليوم ( السبت) بيد أن المفاجآة تكمن في أن موعد حضور اللاعب وللمرة الثانية على التوالي مهدد بالتأجيل ولذات السبب، بعد أن كان الأوغندي قد تخلف عن الحضور أمس رغم تسلمه لتذاكر السفر وذلك بسبب عدم حصول النادي واللاعب على المستحقات المالية المتفق عليها.

وأرسل نادي المريخ أمس الأول تذكرة سفر جديدة يفترض أن يغادر بموجبها اللاعب العاصمة الاوغندية كمبالا ظهر الغد في طريقه إلى الخرطوم، لكن يبقى وصول اللاعب في الموعد المحدد مرهوناً بوفاء آدم سوداكال رئيس المريخ بوعده بتحويل الأموال إلى الحساب البنكي الخاص بنادي الضرائب الأوغندي أمس (الجمعة) .

وفي الوقت الذي يتشدد فيه النادي بعدم سفر اللاعب قبل حسم أمر المستحقات، يبدو سعيدي حريصاً على الحضور في الموعد المحدد والانضمام لتحضيرات الفريق، حتى يقف الجهاز الفني على جاهزيته ويكون متاحاً للمشاركة في المباراة الأولى في مرحلة مجموعات دوري أبطال افريقيا أمام الأهلي القاهري يوم 16 فبراير الجاري.

وتسود حالة من الاستياء داخل النادي الأوغندي بسبب التلكؤ في تحويل مستحقات النادي واللاعب رغم مرور اسبوع على اكتمال الصفقة، خاصة وأن مسؤولي الضرائب تعاملوا بمرونة كبيرة وحرصوا على ارسال كل المستندات المطلوبة بما فيها شهادة انتقال اللاعب دون الحصول على المقابل المادي، حتى يتسنى للمريخ إضافة اللاعب للكشف الافريقي.