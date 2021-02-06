الهلال يغادر إلى جنوب إفريقيا فجر الثلاثاء

عقدت لجنة تطبيع نادي الهلال، اجتماعًا الخميس بمكتب رئيس اللجنة بضاحية العمارات بالخرطوم ، وذلك بحضور رئيس لجنة التطبيع السيد هشام حسن السوباط وأعضاء اللجنة، وناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة، وتم الاتفاق على جميع المخرجات، حيث كوّنت اللجنة بعثة الهلال المتجهة إلى جنوب إفريقيا برئاسة المهندس رامي كمال، على أن يغادر السيد حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بالنادي كوفد مقدمة إلى جنوب إفريقيا فجر يوم الأحد المقبل، كما تم تحديد فجر يوم التاسع من فبراير المقبل موعدًا لمغادرة بعثة الهلال.

هذا وناقش الاجتماع أيضاً عددا من الملفات من ضمنها استعدادات فريق كرة القدم الأول للمرحلة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا ، وأمّن الاجتماع على المجهود الكبير الذي بذلته أمانة المال وقطاع المنشآت في زيادة أجرة الدكاكين بعد الاتفاق مع المستأجرين ، ووجه الاجتماع بسرعة تحصيل إيجارات الدكاكين بالقيمة الجديدة التي تم الإتفاق عليها.