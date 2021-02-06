الهلال يُقدم احتجاجًا للكاف والأخير يستجيب بتعيين حكم من المغرب

أرسل نادي الهلال خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يحوي إحتجاجًا صريحًا على تعيين حكم من جنوب إفريقيا لإدارة مباراته أمام تي بي مازيمبي في الجولة الثانية، وطلبت إدارة الهلال تغيير الحكم ، نظراً لأن دولة جنوب إفريقيا تشارك في دوري مجموعات أبطال إفريقيا بفريق صن داونز الذي أوقعته القرعة في ذات مجموعة الهلال، وهو الأمر الذي لن يكون محايدًا، وأكدت إدارة الهلال في الخطاب أنها تحترم جميع الحكام ولكنّها لا ترى تعيين حكم جنوب إفريقيا مناسبًا لإدارة مباراة الفريق أمام مازيمبي.

هذا ومن جانبه وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على سحب الحكم الجنوب إفريقي وتعيين حُكام من المغرب لإدارة مباراة الهلال وضيفه مازيمبي الكونغولي، وتم إسناد إدارة المباراة للحكم المغربي (سمير الكزاز).