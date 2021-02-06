إتجاه هلالي ﻹقالة زوران

تفيد المتابعات أن نادي الهلال بدأ فعليا في إمكانية إقالة الصربي زوران من منصبه كمدير فني للهلال قبل السفر لجنوب إفريقيا، وتكليف احد ابناء النادي بمهام الاشراف فنيا على الفريق لحين تعيين مدير فني أجنبي.

هذا وسيطرت حالة من الغضب الجماهيري الهلالي عبر الاسافير على مجلس تطبيع نادي الهلال، خاصة بعد حرصه المشاركة في بطولة سيمبا الودية وإرباك تحضيرات الفريق للممتاز والبطولة الافريقية، لا سيما وأن (11) لاعبا من العناصر الاساسية ظلت متواجده في الخرطوم، والتحقت مؤخرا بتمارين الهلال قبل مواجهة الشرطة القضارف دوريا.