عقب توليه رئاسة اتحاد فن الغناء الشعبي ترباس: محمود علي الحاج ممنوع من دخول الاتحاد وعليه تسليم ما في عهدته

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

طالب الفنان كمال ترباس رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي الفنان محمود علي الحاج بعدم دخول الاتحاد وتسليم ما في عهدته.

وقال:(الآن أصبح الفنان محمود علي الحاج ممنوعاً من دخول الدار وإذا حاول بالعنف سنلجأ للقانون وأطالبه بصفتي رئيس للاتحاد بتسليم لستة اللجنة القديمة الخاصة بالاتحاد وتسليم التبرعات وإيجار المسرح وكل ما في عهدته ولا يحق له من الآن التوقيع على أي ورق خاص بالاتحاد.)

يذكر أن الجمعية العمومية باتحاد فن الغناء الشعبي أسقطت بالإجماع عضوية الفنان محمود علي الحاج من الاتحاد وفصله وتعيين الفنان كمال ترباس رئيساً للاتحاد والفنان عوض الكريم عبدالله نائباً له والقلع عبدالحفيظ أميناً عاماً والأمين …