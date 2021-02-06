حظيت بتفاعل كبير فى وسائل التواصل الاجتماعي مدير جامعة يكتب لطالبة كفيفة أجوبتها فى الامتحان

الخرطوم: كوكتيل

حظيت صورة لمدير جامعة الخرطوم الأسبق بروفسير عبدالملك محمد عبدالرحمن وهو يدون أجوبة امتحان لطالبة كفيفة بكلية الآداب بالجامعة بتفاعل كبير فى وسائل التواصل الاجتماعي، وأورد أغلب المتداخلين مواقف إنسانية لبروف عبدالملك، وكتب الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الخرطوم د. عصمت محمود أحمد فى صفحته الرسمية بفيس بوك “مدير جامعة الخرطوم الأسبق البروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن يجلس في قاعة الامتحان الكبرى ليؤدي دور الكاتب لإحدى الطالبات الكفيفات بكلية الآداب، أولئك آبائي فجئني بمثلهم … إذا جمعتنا يا جرير المجامع”