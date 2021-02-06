ضيق زمن العام الدراسي الكودة يقترح فصل المساقين العلمي والأدبي في الثاني ثانوي

الخرطوم : سعيد عباس

اقترح د. اباذر الكودة الامين المالي السابق لاتحاد المدارس الخاصة بالخرطوم أن يتم فصل المواد لطلاب المساقين العلمي والأدبي من الصف الثاني ثانوي هذا العام نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ولضيق الفترة المتبقية للعام الدراسي.

وقال لـ”السوداني”: يجب اسقاط المواد العلمية عن الطلاب الذين قرروا الاتجاه للمساق الآدبي فى امتحانات الشهادة الثانوية العام القادم، وان يتم العكس لطلاب المساق العلمي، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية حتى يوم الامتحان النهائي هي 17 اسبوعا فقط، واضاف اذا أسقطنا منها العُطل وإجازة العيد ستصبح الفترة الفعلية كعام دراسي حوالي 51 يوماً فقط ،فلا يستطيع الطالب في تلك الفترة القصيرة تحصيل كل المواد الادبية والعلمية معا وفي نهاية العام يأتي للاتجاه لمساق معين لا علاقة له بتلك المواد التي فرضت عليه لتشغل زمنا طويلا دون ان يمتحن فيها.

واضاف “طالما ان الظرف استثنائي بالبلاد ينبغي ان تكون هنالك ايضا قراات استثنائية تتوافق مع الواقع وظروفه الحالية واضاف في الظروف العادية يدرس طالب المساق الادبي فى الصف الثاني كل المواد العلمية وطالب المساق العلمي كل المواد الادبية وينفك الارتباط في الصف الثالث. وقال” لا يعقل ان نفرض على طالب المساق العلمي احياء مثلا مواد التاريخ والجغرافيا ودراسات اسلامية لنأتي في نهاية تلك الفترة الزمنية الضيقة نمتحنه في مواد اخرى واذا رجعت الظروف الطبيعية يمكن العودة للوضع الطبيعي”.