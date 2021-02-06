أغاني وأغاني تعتمد الحرس القديم وأحمد الصادق يعتذر

الخرطوم : سعيد عباس

علمت (كوكتيل) ان قناة النيل الازرق بدأت تعد العدة لبرنامج أغاني وأغاني وكشف المصدر أن القناة اعتمدت نجوم الصف الاول القدامى للبرنامج فيما اعتذر الفنان أحمد الصادق وقد ابدت كل من هدى عربي ومكارم بشير استعدادهما بجانب حسين الصادق والبندول وشكرالله عزالدين ، بينما يشهد ذلك الموسم غياب عاصم البناء ،وكان من المقرر ان يبدأ تسجيل الحلقات في الخامس عشر من فبراير الجاري إلا ان ظروف مقدم البرنامج السر قدور حالت دون ذلك بسبب مرض زوجته بالعاصمة المصرية القاهرة ، ومن المنتظر ان تبدأ بروفات التسجيل للبرنامج في العشرين من فبراير الجاري باستديوهات قناة النيل الازرق