مدير التعليم بولاية الخرطوم: تقييم العام الدراسي بعد أسبوعين

الخرطوم: السوداني

أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم أن تقييم العام الدراسي سيتم بعد مرور أسبوعين من بداية استمرار الدراسة مع المراقبة والمتابعة التي تقوم بها حالياً إدارات المدارس في الالتزام بالاشتراطات الصحية، وطالبت باستكمال كميات الكمامات للمدارس.

وطالبت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم، السلطات الاتحادية والداعمين بالوفاء بالميزانية المرفوعة من وزارة الصحة بولاية الخرطوم لمجابهة كورونا.

كما وجه الاجتماع اللجنة الإعلامية المشتركة بين وزارة الثقافة والإعلام الاتحادية ومنصة كورونا وولاية الخرطوم بوضع خطة توعية إعلامية عاجلة لتكثيف العمل في مكافحة الجائحة .