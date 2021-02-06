الخرطوم تؤكد استمرار منع الحفلات وتوجه بحصر العمال والموسيقيين لمعالجة أوضاعهم

الخرطوم: السوداني

أكدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، استمرار منع الحفلات والمناسبات في الصالات والمزارع، وعبرت عن تقديرها وتضامنها مع الجهات والأفراد الذين تأثروا اقتصادياً من احترازات منع الحفلات.

في وقت جددت فيه قراراتها السابقة بمنع التجمعات والمناشط الجماهيرية والالتزام بالكمامات والمعقمات في الأماكن التي يرتادها الجمهور بكثافة كالمولات والمطاعم وأماكن خدمات الجمهور وتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من الإلتزام بهذه الاشتراطات. وأكدت أن القرارات جاءت لحماية المواطن وخوفاً من تفشي كورونا، ووجهت وزارة التنمية الاجتماعية بحصر العمال والموسيقيين من ذوي الدخل المحدود لمعالجة أوضاعهم ودراسة إعفاء الصالات من الرسوم المحلية.

وأكدت أنها لم تستهدف المطربين، إنما هم جزء من حملة التوعية كنجوم مجتمع وينتظر منهم المزيد من المساهمات حتى ينجلي هذا الوباء الذي عطل العديد من جوانب الحياة.