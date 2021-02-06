مضاربات تجار العملة تصعد بأسعار الدولار لأرقام عالية

الخرطوم: الطيب علي

واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي (الأسود)، الارتفاع أمام الجنيه، في تداولات السبت، وسط زيادة الطلب وشح المعروض، متزامنة مع حالة صمت حكومي لافتة، إزاء المضاربات التي يقوم بها كبار تجار العملة، وإسهامهم في تخريب الاقتصاد.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار سجل 390جنيها والشراء 385 جنيها، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 103جنيهات والشراء 102جنيه، بينما سجل سعر البيع للدرهم الاماراتي 106جنيهات والشراء 105جنيهات.

وأرجع المتعاملون، الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض، والمضاربات التي يقوم بها تجار العملة المعروفون للأجهزة الأمنية، متوقعين مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبله حال استمرار زيادة الطلب.