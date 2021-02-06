قافلة الأوقاف الدعوية السودانية المصرية تُسجِّل زيارة للمسجد العتيق بالأبيض

شمال كردفان: إيمان كمال الدين

سجّل وفد قافلة الأوقاف الدعوية السودانية المصرية اليوم “السبت”، زيارةً للمسجد العتيق بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

وقدّم رئيس لجنة أمناء المسجد العتيق، ياسر عبد السلام، تنويراً للوفد الزائر حول المسجد وتاريخ بنائه الذي كان في العام 1911م، وأضاف: صحن المسجد يصلي فيه حوالي ٣ آلاف مصلٍ بالإضافة إلى ألف وأربعمائة مصلٍ في الطابق الثاني، بجانب مصلى النساء الذي يحتوي على مكتبة دينية ومكان مخصص لتعليم القرآن الكريم.

ويرأس الوفد السوداني الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عادل حسن حمزة، ويرأس القافلة المصرية لولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان مدير أكاديمية الأوقاف الدولية بمصر د. عمرو الكمار.