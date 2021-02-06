النيابة العامة: النائب العام ليس طرفاً في الدعوى الجنائية ضد “مناع”

الخرطوم: السوداني

أكدت النيابة العامة أن النائب العام ليس طرفاً في الدعوى المقدمة ضد عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.

وقال في تعميم صحفي اليوم، إن الدعوى قُيِّدت بناءً على شكوى مقدمة من النيابة المختصة، عبر مفوض من رئيس مجلس السيادة بصفته الشخصية.

وأوضح التعميم أن الإشارة إلى النائب العام في التصريح يُؤكِّد جهل اللجنة الإعلامية بأبجديات الإجراءات القانونية، وتابع: إن النائب العام سلطة استنئافية وليست ابتدائية تباشر قيد الدعاوى الجنائية.

وأكدت أنها تقف على مسافة واحدة من أطراف الدعاوى وحرصها على حكم القانون.