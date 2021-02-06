قبيلة العبابدة تنفي نفياً قاطعاً وجود كيان بإسم (إمارة العبابدة) وما أشيع عن دعمها لـ أسامة سعيد ومسار الشرق

الخرطوم: السوداني

نفت نظارة عموم قبائل العبابدة في السودان، في بيان لها اليوم السبت، تلقته (السوداني)، البيان الصادر بإسم كيان لاوجود له ولايمثلها يسمى “إمارة العبابدة في السودان”، أعلن عن دعمه للمدعو أسامة سعيد ومسار الشرق بمفاوضات جوبا.

وأكد البيان أن ما تسمى بامارة العبابدة في السودان كيان لاوجود له على أرض الواقع، و لايمثل قبيلة العبابدة او التحدث باسمها.

وشددت القبيلة في بيانها على رفضها القاطع لمسار الشرق بمفاوضات جوبا، وجددت التزامها بميثاق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ومخرجات مؤتمر سنكات.

وأوضح البيان بان المدعو “أسامة سعيد” غير معروف لديهم في القبيلة، ولم يسمعوا به إلا في مفاوضات جوبا متحدثا باسم قبيلة العبابدة، مؤكدة بأنه غير مفوض بذلك ولا يمثل إلا نفسه.