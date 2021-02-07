رئيس لجنة التنسيق مع البعثة الاممية السفيرعمر الشيخ (للسوداني) البعثة الأممية لديها أربع مهام أبرزها المساعدة في الدستور

حوار: عبدالرؤوف طه

أكتمل وصول البعثة الأممية يونيتامس للخرطوم بعد وصول رئيسها الالماني الجنسية فولكر بتريس ، والبعثة التي سيكون عمرها عاماً كاملاً بالخرطوم ستقوم بعدة مهام مدنية تتعلق بالتحول الديمقراطي والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.. (السوداني) تحدثت مع رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة الاممية السفير عمر الشيخ لشرح مهام وأهداف البعثة في المرحلة المقبلة .

هل وصلت البعثة الاممية السياسية يونيتامس للخرطوم بشكل كلي؟

حضر وفد مقدمة بقيادة كبير الموظفين ثم حضرت بعده القائمة باعمال البعثة ستيفاني خوري لمتابعة فريق التحضير الذي أتى للخرطوم منذ يوليو 2020م.. المهم البداية كانت بعد تشكيل القرار 2524 حيث وصل فريق تخطيط وقابل عددا من الوزراء للتعرف على الاحتياجات حسب القرار، وبعدها حضرت ستيفاني خوري ، بعدها اكتملت البعثة بوصول رئيسها الالماني فولكر بيرتس.

ماهي مهام البعثة حسب المتفق عليه دوليا؟

بحسب القرار(2524 )الصادر من مجلس الأمن فإن مهام البعثة تتمثل في اربعة مهام استراتيجية .

ماهي هذه الاهداف الاستراتيجية ؟

التحول السياسي والتحرك نحو الحكم الديمقراطي والمساعدة في عملية حقوق الانسان من خلال المساعدة في تنفيذ الاهداف الواردة في الوثيقة الدستورية ،المساعدة في إعداد الدستور الدائم للسودان ، المساعدة في الإعداد لانتخابات ديمقراطية ، والإعداد لإحصاء سكاني متكامل.

مقاطعة في مسألة حقوق الإنسان هناك مكتب دولي لحقوق الانسان فهل سيكون التعاون مشتركا بينهما والبعثة ؟

نعم ، هذا الهدف الاستراتيجي الاول هو وضع حقوق الانسان في السودان ، ايضاً من الاهداف هو المساعدة في أكمال السلام الشامل ، ايضاً البعثة من مهامها اكمال السلام عبر أجراء المصالحات وتحقيق السلام خاصة في دارفور وجميع المناطق التي شهدت حروبات مثل (النيل الازرق وجنوب كردفان) ، ايضاً لديها مهام تتمثل في المساعدة في استقطاب العون الدولي المالي والتواصل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية .

هل البعثة ستنشر في كل أنحاء السودان ؟

سيكون لديهم ثمانية مكاتب .

اين تلك المكاتب ؟

هي اسمها البعثة الاممية لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية ، اربعة مكاتب في دارفور تحديداً في زالنجي والفاشر، ومكاتب في النيل الازرق وجنوب كردفان وكسلا.

في مسالة الدستور ما هو دورهم المطلوب ؟

مساعدات للوصول الي دستور دائم .

هل ستساهم في وضع الدستور؟

ابداً هم لا يضعون الدستور ، ولكن يقدمون لنا كل الخبرات الفنية، واجبنا نحن هو أعداد الدستور، ودور البعثة مساعدتنا في الوصول لصياغة دستور دائم ، مثل عمل مفوضية للدستور، اذ يمكنهم مدنا بخبرات وخبراء في صناعة الدستور، هذا واضح من مهام البعثة .

كيف سيكون التنسيق بينكم والبعثة ؟

التنسيق عبر اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة الاممية باعتبارها همزة الوصل بين البعثة ومؤسسات الدولة المختلفة بحسب قرار تكوينها في يوليو من العام الماضي. .

ماهي مهام اللجنة الوطنية التي تتراسها حالياً ؟

مهامنا هي التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة مع البعثة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الموضوعة للبعثة والتي ذكرتها لك آنفاً.

هل هناك نص يمنح حكومة السودان حق طرد البعثة في اي وقت او طرد اي موظف فيها؟

ليس بهذه الطريقة ، هولاء لديهم أسس للعمل ونحن ارتضينا حضور الامم المتحدة وهي لديها أسس لاختيار عناصرها، ونحن طالبنا بوجود خبراء سودانيين ضمن البعثة الاممية .

هل تثقون في عناصر البعثة خاصة رئيسها الالماني فولكر ؟

اولاً حكومة السودان هي التي وافقت على تراس الالماني فولكر بيرتس للبعثة ونأل ثقة الامين العام للامم المتحدة وثقة مجلس الامن الدولي ، بالتالي طبيعي نثق فيه .

سيكون للبعثة مكاتب في مناطق ملتهبة وهذا يقتضي وجود حماية امنية لها كيف ستوفرون عناصر الحماية هل ستكون عناصر حماية أجنبية ؟

البعثة ليست كبيرة ، لدينا لجنة اخرى اسمها لجنة حماية المدنيين يتراسها وزير الداخلية تحمي كل المدنيين وليس البعثة فقط في كل المناطق الملتهبة ،.

هل سيكون هنالك وجود أمني للبعثة؟

الوجود الامني سيكون بسيطا في شكل حراسة لاعضاء البعثة ولكن لا يوجد مكون عسكري، ونحن نوفر لهم الحماية المدنية وسيكون لديهم حراسات تبعهم لا تتجاوز 20 شخصاً .

هنالك من يقول أن البعثة ستتحول لعسكرية في اي وقت؟

نحن طالبنا اولاً بإنهاء بعثة يوناميد التي حضرت عبر البند السابع وخروجها بصورة قانونية ، ويوناميد صدر قرار بحقها وهو القرار 2559 ، بالتالي يوناميد لم تعد موجودة قانوناً، قد تكون موجودة لمدة ستة شهور لعملية تصفية مقراتها أوكمال الانسحاب ، والبعثة الجديدة أسناد مدني.

نفهم ان يوناميد ستغادر البلاد بعد اربعة شهور اخرى؟

يوناميد قانونياً انتهى وجودها منذ 31 ديسمبر 2020م ، الاجراءات الادارية المتبقية بتصفية الوجود ستبقي على يوناميد لمدة شهور أخرى ، قانونياً يوناميد انتهت بالقرار 2559 منذ نهاية ديسمبرالماضي ، وهنالك لجان فرعية تعمل معهم من أجل اكمال التصفية .

هل خروج يوناميد سيترك فراغا أمنيا بدارفور؟

هي خرجت قانونياً منذ ديسمبر الماضي، اما الاستنتاج عن تاثيره الامني هذا من مهامكم كصحافيين .

ماهو عمر تواجد البعثة الافتراضي بالخرطوم ؟

مبدئياً 12 شهرا لانه مرتبط بميزانية الامم المتحدة .

بمعني مدتها عام قابل للتجديد حسب ميزانية الامم المتحدة؟

نعم مدتها عام ويمكن ان تجدد حسب ميزانية الامم المتحدة. .

التزامات البعثة المالية هل ستلتزم بها الامم المتحدة ؟

نعم ستوفرها الامم المتحدة وليس على حكومة السودان أي التزام مالي.