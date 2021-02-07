عضو لجنة الطب العدلي: جثث مشرحة ود مدني بها أطفال حديثو الولادة

نظمت لجنة الطب العدلي الاتحادية اليوم (الأحد), تنويراً إعلامياً بقاعة وزارة الصحة بولاية الجزيرة حول تكدُّس الجثث بمشرحة الولاية، وأوضح الدكتور خالد محمد خالد استشاري الطب العدلي، عضو اللجنة، أن زيارة اللجنة لولاية الجزيرة جاء بقرار من النيابة العامة بتشريح وإعادة تشريح جثث مجهولي الهوية بمشرحة ود مدني كأول ولاية في السودان، وقال خالد إن اللجنة بدأت عملها يوم 31 يناير الماضي بتشريح الجثث وعمل الفحص وأخذ العينات البيولوجية وبصمة السن، وأضاف أن مشرحة الولاية غير مؤهلة لاستيعاب أكثر من (60) جثة، وأن تكدس الجثث أدى لضياع كثير من ملامح الموتى التي يمكن أن تساعد للتعرف على الأشخاص، ولفت إلى أن الجثث بها اطفال حديثو الولادة ومتشرون وكبار السن، الى جانب مجهولي الهوية.

وكشف دكتور خالد، عن الترتيب لوضع بروتوكول لإدارة المشرحة، كما دعا عضو لجنة الطب العدلي لإعادة تأهيل مشرحة ود مدني ورفع القدرات التخزينية خاصة أن المشرحة تستقبل حوالي (5) جثث يومياً من مجهولي الهوية، فيما أشار مدير عام وزارة الصحة لجهود الولاية خلال الفترة السابقة لاستصدار قرار باستثناء ولاية الجزيرة بتشريح الجثث، وذلك لتكدس الجثث بالمشرحة وعدم استقرار الإمداد الكهربائي.