الهلال يتأهب لمواجهة صن داونز بلقاء الفرسان غدًا

الخرطوم : السوداني

ينهي الهلال عصر اليوم تدريباته التحضيرية على ملعب وادي النيل ببري استعداداً للقاء الأهلي الخرطوم في المباراة المزمع قيامها مساء الغد، في اللقاء الأخير للهلال قبل السفر إلى جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء افتتاح مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وينشد الهلال تحقيق الفوز على (الفرسان) غدا لتصحيح أوضاعه المحلية قبل النزال الإفريقي المرتقب.

ما يجدر ذكره ان وفد مقدمة نادي الهلال برئاسة الجنرال حسن محمد صالح سيغادر اليوم الأحد إلى جنوب افريقيا لترتيب الأوضاع في بريتوريا معقل الفريق الجنوب إفريقي.