لجنة النظام الأساسي بنادي الهلال تناقش كل تعديلات الورش

اكتمل امس السبت اجتماع لجنة النظام الأساسي الجديد لنادي الهلال رقم (٤٢) برئاسة رئيس اللجنة وعضو لجنة التطبيع مولانا دكتور عبدالله العاقب عبدالله والذي تناولت فيه اللجنة تقرير التعديلات والإضافات المقترحة من ورشة الاعلاميين، وورشة الأقطاب، وورشة رواد النادي والروابط بالإضافة إلى المقترحات التي تم استلامها من هلالاب المهجر والاغتراب وبعض الشخصيات الهلالية والتي تم تسليمها مباشرة لمقرر اللجنة وكذلك التي وردت في الإيميل الخاص باللجنة وتم تداول جميع المقترحات والآراء لإستصحابها في مسودة النظام الأساسي.

هذا وشكّل حضوراً مولانا الطيب العباس رئيس لجنة العضوية والذي كانت مشاركاته اثراء للإجتماع وتم تقديم الشكر له من قبل اللجنة وتم تكوين لجنة لمراجعة الصياغة النهائية ومن ثم تم تحديد إجتماع يوم السبت القادم للمراجعة النهائية والتوقيع على مسودة النظام الأساسي من قبل أعضاء اللجنة ومن ثم تحديد أقرب تاريخ لتسليمه للجنة التطبيع.