د. أمجد فريد يقوم بحملة لإعادة ترشيح مدني عباس وهبة في الحكومة الجديدة

الخرطوم: السوداني

أكدت مصادر متطابقة، أن د. أمجد فريد، مساعد كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء، يقود حملة لإعادة ترشيح عدد من الوزراء. وقام بعقد سلسلة لقاءات مع عددٍ من لجان المقاومة، بغرض إقناعهم بالضغط لإعادة ترشيح الوزير مدني عباس في منصب وزير مجلس الوزراء، وصلاح عوض وزيراً للزراعة، وهبة محمد علي وزيرة للاستثمار.

وطلب الدكتور أمجد بحسب المصادر، دعم رؤية الدكتور حمدوك في تحديد هوية وزراء القطاع الاقتصادي، لجهة أنها تُشكِّل المخرج الأساسي للبلاد وتؤمن العبور للمرحلة الانتقالية.

وأفادت المصادر أنّ الدكتور أمجد أوضح خلال الاجتماعات، أنّ الوزير مدني يتمتّع بإمكانيات ضخمة، وأن الحملة ضده هدفها أبعاده من المشهد، كما أن المهندس صلاح يعد خبيراً زراعياً واقتصادياً متميزاً، وأن حمدوك يُفَضِّل العمل معهما.

مضيفا أن انسجام رئيس الوزراء مع طاقمه؛ من العوامل المهمة التي لم يلتفت اليها تحالف الحرية والتغيير لدى اجراء عملية الترشيح.