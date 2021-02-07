منافس الهلال يطلب تأجيل لقاء دوري قبل مواجهة مازيمبي

طلب شباب بلوزداد، حامل لقب دوري المحترفين الجزائري، تأجيل مباراته أمام مضيفه جمعية أولمبي الشلف المقررة اليوم الأحد في المرحلة 12.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان نادي اتحاد الجزائر موافقته على طلب مولودية الجزائر بتأجيل مباراتهما المقررة الأحد، علما أن رابطة الدوري لم تعلن التأجيل حتى وقت متأخر امس.

وقال توفيق قريشي، مدير الكرة بنادي شباب بلوزداد، في تصريح للإذاعة الجزائرية الجمعة، إنه سيطلب من إدارة جمعية أولمبي الشلف تأجيل المباراة.

وأوضح أن ذلك بهدف السماح لشباب بلوزداد بالإعداد بشكل جيد لمواجهة مضيفه تي.بي مازيمبي في 13 فبراير الجاري بالجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وبرر قريشي طلب التأجيل بكون شباب بلوزداد يعاني من إصابات عديدة في صفوفه، فضلا عن أنه سيسافر إلى الكونغو الديمقراطية، الأربعاء المقبل، لمواجهة مازيمبي، أي بعد 3 أيام من مواجهة جمعية الشلف.

وأكد قريشي أن مصلحة كرة القدم الجزائرية تقتضي مساعدة شباب بلوزداد.

ورجح موافقة رابطة الدوري على طلب تأجيل مباراتي اتحاد الجزائر أمام مولودية الجزائر وجمعية أولمبي الشلف أمام شباب بلوزداد.