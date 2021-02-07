أوناجم: لم أعد للوداد من أجل السياحة

قال اللاعب محمد أوناجم، إنه سعيد بالعودة لصفوف الوداد البيضاوي، على سبيل الإعارة، قادمًا من الزمالك.

وأضاف أوناجم في مقطع فيديو على موقع الوداد “عدت للفريق الذي عشت معه لحظات وذكريات طيبة، أشكر جمهور الوداد على حبه لي، أبادله نفس الشعور”.

وتابع “لم أعد للوداد من أجل السياحة، لكني ملتزم بتحقيق أهداف معينة”.

وشدد “الوداد فريق ألقاب، ودائمًا ينافس على الجوائز، أتمنى التتويج معه من جديد، خاصة أنه يلعب على عدة جبهات”.

ونوه “أشكر سعيد الناصيري رئيس الوداد، على الجهد المبذول من أجل عودتي للفريق”.

وأتم “سعيد بالعمل مع المدرب فوزي البنزرتي، الذي يبقى من خيرة المدربين، مشواره يتحدث عنه، بالتأكيد أتطلع للاستفادة من خبراته”.