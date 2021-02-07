“حميدتي” يبحث مع مبعوث الاتحاد الأوروبي التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا

الخرطوم: السوداني

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا، بيكا هافستو، التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

والتقى دقلو، مبعوث الاتحاد الأوروبي بمكتبه في القصر الرئاسي اليوم، وناقش أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في السودان المتأثرين بالحرب في إقليم تغراي.

واطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، مبعوث الاتحاد الأوروبي على سير تنفيذ اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة والحركات المسلحة في أكتوبر الماضي بدولة جنوب السودان، وترتيبات الحكومة لحماية المدنيين في دارفور بعد خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” من الإقليم.

وأكد النائب الأول قدرة الحكومة على حماية المدنيين في دارفور، مشيراً إلى أهمية عودة النازحين واللاجئين بسبب الحرب إلى قراهم بعد عملية السلام.

وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية، وأكد دقلو أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة الانتقالية والمنطقة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الحكومة الانتقالية والاتحاد الأوروبي، وأشاد بدعمه للحكومة الانتقالية في البلاد.