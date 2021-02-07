تظاهرات لطلاب نيالا لليوم السابع على التوالي بسبب الخبز

نيالا: محجوب حسون

تظاهر طلاب مدارس مدينة نيالا، لليوم السابع على التوالي، بسبب ارتفاع سعر الخبزة الى (15) جنيها، فيما قابلت الشرطة التظاهرات الاحتجاجية بالغاز المسيل للدموع، وكر وفر في الشوارع الرئيسية وأزقة أحياء نيالا.

وكان والي جنوب دارفور موسى مهدي وعد الطلاب المحتجين يوم الخميس الماضي أمام مبنى أمانة حكومة الولاية بأن يكون تسعيرة الخبزة بـ(5) جنيهات للطلاب، و(30) جنيها تعريفة المواصلات، لكن تفاجأ الطلاب اليوم الاحد بان سعر الثلاث رغيفات تبلغ (50) جنيها بواقع (15) جنيها للواحدة، فيما تعهدت مجموعات من المتظاهرين بمواصلة الاحتجاجات.