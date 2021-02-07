وفد المحكمة الجنائية الدولية يصل البلاد ويدعو وزير العدل بمساعدة المحققين في القضايا الحالية المطروحة

الخرطوم : السوداني

أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري، أهمية التعاون بين السودان ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين.

كما تناول الاجتماع الذي دار بين وزير العدل ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي وصل الخرطوم صباح اليوم للتباحُث حول أفضل صور التعاون بين السودان ومكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، شكر نائب المدعي العام السيد باكيسو وزير العدل لدعم وتنسيق وزارة العدل لزيارات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الى السودان وعكس ضرورة دعم المحققين لجمع الأدلة المطلوبة في القضايا الحالية المطروحة أمام المحكمة الجنائية عن طريق تسهيل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.

تأتي هذه الزيارة امتداداً لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية في أكتوبر ٢٠٢٠. ويضم الوفد ١٢ فرداً من منسوبي مكتب المدعي العام منهم محققون ومختصون في قضايا انتهاك حقوق المراة والطفل ومختصو حماية شهود واختصاصيو صحة للترتيب للزيارات القادمة.