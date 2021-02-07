قافلة الأوقاف الدعوية السودانية تُقدِّم محاضرات لطلاب المدارس الثانوية

شمال كردفان: السوداني

قدم عدد من الدعاة بقافلة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، محاضرات بعدد من المدارس الثانوية بنين، وبنات بولاية شمال كردفان.

ويأتي ذلك ضمن جولة قافلة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الدعوية التي تضم وفداً من الأزهر الشريف.

وقدم عميد كلية دلتا د. خالد حسين، محاضرة لطلاب مدرسة الشيخ إسماعيل الولي متحدثاً عن مفهوم النجاح، داعياً إلى الربط بين النجاح في الدنيا والآخرة.

وقدم خالد العديد من النصائح لطلاب المدرسة.

يُذكر أنّ القافلة الدعوية وصلت إلى شمال كردفان “الجمعة” في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لإقامة عدد من الفعاليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع القيادات الدينية.