الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي يؤمن على أهمية تبادل الخبرات الدعوية بين السودان ومصر

شمال كردفان: إيمان كمال الدين

قال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عادل حسن حمزة، إنّ هناك حاجة ماسّة لتبادُل الخبرات بين السودان ومصر في مجال الدعوة والأوقاف.

وأضاف: سُجِّلت العديد من الزيارات لمصر وتم الوقوف على تجربة الأوقاف الإسلامية، واصفاً إيّاها بالتجربة العظيمة، مبديًا أمله في أن يعمل القائمون على الأوقاف في السودان للاستفادة من التجربة، وتابع: رأينا كيف وصل التقدم والرقي في الأوقاف في مصر ونتمنى أن تكون هنا في السودان.

جاء ذلك خلال زيارة قافلة الأوقاف الدعوية السودانية المصرية اليوم “الأحد” لديوان الأوقاف الإسلامية بولاية شمال كردفان.

وأوضح عادل أنّ الزيارات تأتي إنفاذًا لاتفاقات مشتركة بين الوزارتين.

من جانبه، أشار المُتحدِّث عن الأوقاف الإسلامية بشمال كردفان إبراهيم يوسف إلى أهمية نشر ثقافة الوقف وتطويرها.

وأضاف: الأوقاف منطلقة لتحقيق رسالتها السامية في نشر الإسلام حيثُ تستطيع الوصول لكل المجتمعات ونشر ثقافة الوقف.

ووصفت الداعية بوزارة الأوقاف المصرية م. عبير أنور الخلاوي في السودان بالعمل العظيم مؤمنةً على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين.

يذكر أن الوفد السوداني برئاسة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عادل حسن حمزة، ويضم عدداً من الدعاة والداعيات، ويرأس القافلة المصرية د. عمرو الكمار.

وشهد الزيارة كلٌ من مدير ديوان الأوقاف الإسلامية بشمال كردفان، ممثل مدير الحج بالولاية وعدد من الدعاة والعاملين بالديوان.