مجلس الوزراء: الوزراء المغادرون لم تهزمهم الحملات السلبية ولا محاولات التشويه لمواقفهم

الخرطوم : السوداني

قالت رئاسة مجلس الوزراء، إن الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية، أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمّة عالية، موضحاً أنه وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة.

ولفت مجلس الوزراء في بيان له اليوم الأحد، إلى أن المهمة الحقيقية كانت تضحية كبيرة ومسؤولية جسيمة تحمَّلها الوزراء في جلدٍ وصبرٍ، ولم تهزمهم الحملات السلبية ولا محاولات التشويه لمواقفهم والتقليل مما يقومون به من جهد.

وتابعت: “ولم يثنهم عن المضي في طريق التغيير رميهم بالاتهامات وملاحقتهم بالشائعات، بل كانوا في كل يومٍ يقدمون النموذج الناصع في التفاني والمثابرة والتجرد”.

ومضى البيان قائلاً إن النزاهة ونظافة اليد واللسان قيمٌ سائدة بينهم وفي سلوكهم وطريقة عملهم كفريق يجمعهم هدف واحد، موكداً أن ذلك ما سيقف عنده قلم التاريخ طويلاً قبل أن يهرق كثير الحبر في استذكاره.

وأوضح أن الحكومة المغادرة حملت ملامح ثورة عظيمة لشعب عظيم، فخلاف الالتزام الصارم بقيم الثورة وأهداف الفترة الانتقالية، كانت حالة من الانسجام بين أعضائها والاجتهاد في طرح الحلول للمشكلات والوضوح في مناقشة القضايا المختلفة والاعتراف بالأخطاء جهاراً والتعلم من الدروس والبناء على النجاحات دون الاغترار بها.