وزير الخارجية البريطانية: شجاعة النشطاء السودانيين وضعت البلاد على طريق الديمقراطية

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، ان بلاده تعمل على بناء شراكات في مجال الأمن بافريقيا، وهو شرط ضروري للازدهار.

وقال راب في مقال له عقب زيارته لعدد من الدول الأفريقية ومن ضمنها السودان، الشهر الماضي: “في السودان نحن ندعم عملية إنهاء عقود من الصراع؛ وإجراء الانتقال إلى الاستقرار والديمقراطية. لقد أكدت من جديد دعمنا لهذا التحول الحيوي مع رئيس الوزراء حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان”.

واضاف: “شعرت بالتواضع حين مقابلة بعض النشطاء السودانيين؛ الذين وضعت شجاعتهم البلاد على طريق الديمقراطية”.