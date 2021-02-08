بريطانيا تطالب الخرطوم بدعم قرارها بتجريم الانقلابات في مجلس الامن

الخرطوم: عمرو شعبان

طالبت الحكومة البريطانية الخرطوم امس بدعم موقفها وقرارها ازاء الانقلابات العسكرية في اجتماع لمجلس الامن يعقد اليوم حول الانقلاب في ميانمار.

وكشف مصدر رفيع لـ(السوداني) عن بعث حكومة المملكة المتحدة بمذكرة عاجلة للخارجية السودانية لضمان تصويت السودان لصالح قرار تجريم الانقلابات العسكرية، في سياق حشد الاصوات لمساندة القرار الانجليزي. منوها الى أن فوز القرار البريطاني يعني تلقائيا عدم الاعتراف بالانقلاب في ميانمار باعتباره احدث انقلاب في العالم .

واكد المصدر أن القرار البريطاني يتضمن التجريم فضلا عن المطالبة بعودة الجيش للثكنات بالاضافة الى اطلاق سراح المدنيين فورا من الحكومة التي حدث عليها الانقلاب، بالاضافة الى محاكمة كل الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت من الانقلابيين خلال الايام الاربعة الماضية التي تمثل عمر الانقلاب.