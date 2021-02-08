زيادات في السلع وتلويحات بالتسعير اليومي

الخرطوم : عبيــر جعفر

شهدت اصناف بعض السلع الاستهلاكية زيادة جنونية في الاسعار وعزا بعض التجار ذلك لارتفاع سعر الصرف وتوقف بعض الشركات عن البيع لحين وضع تسعيرة جديدة واستقرار الدولار، مشيرين الى ان هنالك شركات وضعت تسعيرة جديدة مما انعكس على احجام المواطن عن البيع وتراجع الكمية المشتراه من قبل التجار .

واكد تاجرسلع بسوق الخرطوم الحاج عيسى لـ(السوداني) استمرار ارتفاع الدولار وتسعير بعض الشركات لمنتجاتها، لافتا الى ضعف القوى الشرائية بسبب الغلاء وكساد السوق

وقال الحاج ان سعرباكت سيقا قفز الى (2,400) جنيه وسعر الكيلو (240) جنيها فيما بلغ سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (4,800) جنيه، كاشفا عن توقف شركة مروج وكوفتي و صافولا وعاديات عن البيع لحين استقرار سعر الصرف

و قال تاجر سلع بالخرطوم يوسف الصديق ان هنالك توقفا لاكثر من (4-5) شركات منتجة ومصنعة للمواد الغذائية وشركات التعبئة عن البيع لارتفاع سعر الصرف، مبينا ان زيادة السلع بلغت (50%) من الصنف، وقال ان سعر كيلو الارز قفز من (310) الى (380) جنيها اما العدس (480) جنيها للكيلو فيما قفز كيس النشويات كل من المعكرونة والشعيرية من (100) الى (150) جنيها،لافتا الى ان استمرار ارتفاع سعر الصرف بهذه الوتيرة سوف يلجئ الشركات للاعتماد على سياسة السعر اليومي كحل بديل ما يلغي التعامل بالبيع الأجل، مضيفا ان بعض الشركات بدأت البيع لاسبوع وكان سعر الدولار يتراوح (315-320) الف جنيه وتوقفوا عن البيع عند وصول الدولار الى (350) جنيها وتوقف البيع للمرة الثانية .

و قال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك ان عدم الرقابة بالاسواق انعكست سلبا على زيادات كبيرة في اصناف السلع من قبل بعض التجار ووصفهم بذوي النفوس الضعيفة، مبينا ان سعر جوال السكر (15) الف جنيه وسعرالكيلو (300-350) جنيها، فيما بلغ سعر زيت الفول (16) الف جنيه لجركانة الكبيرة عبوة (36) رطلا اما الزيت الابيض قفز الى (14) الف جنيه، مضيفا ان عدم الرقابة من الجهات المسؤولة وضبط الاسواق والاسعار تسببت في تضاعف اسعار السلع عشرات المرات .

وقال التاجر أحمد ابراهيم ان هنالك زيادة كبيرة في الاسعار نتيجة لارتفاع سعر الدولار، مبينا ان سعر الشاي عبوة (450) جراما من (650) الى (700) جنيه فيما قفز سعر السكر (10 ) كيلو الى (3) الاف جنيه .