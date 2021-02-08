خبير يطالب الحكومة بوقف التهريب وتعيين الكفاءات

الخرطوم: السوداني

أشار الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي الى انعدام الخطط لحكومة الفترة الانتقالية وقال في تصريح صحفي إن الذي يحدث الآن هو انحدار وتدهور للاقتصاد بصورة مخيفة لم تحدث في تاريخ السودان، رغم أن البلاد تصنف واحدة من ثلاث دول يعتمد عليها العالم في حالة حدوث اي نقص للغذاء بحسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى جانب كندا واستراليا.

وقال الرمادي إن السودان مؤهل لأن يكون أول النمور الأفريقية ولكن يفتقر للإنسان المخلص الذي يعمل لمصلحه البلد.

وطالب الرمادي الحكومة بوقف التهريب وخصوصا مشتقات النفط وغيرها، التي يتم تهريبها إلى عمق الغرب الأفريقي وأفريقيا الوسطى، وتساءل لماذا لا تحسم الدولة امرها وتغلق الحدود وتوحد القوانين حتى لا يجرؤ أحد على تخطي القوانين.

ويرى الرمادي أن سوء الحالة الاقتصادية وتردي الحال أدى إلى أن يجوع الشعب حتى تعدى على البقالات الأمر الذي نتج عنه انفراط عقد الأمن.

وطالب الرمادي بضرورة احداث تغيير جذري وتعيين كفاءات لان البلاد بحاجة الى تنفيذيين لديهم خبرة في ادارة شؤونها، وقال ان يصل الدولار الى (400) جنيه في اقل من سنتين فإنه أمر معيب في حق الحكومة.